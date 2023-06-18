شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للنقض تُضيف جرائم "مخلة بالشرف" تؤدى للفصل من العمل.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "جرائم تقضي على مستقبلك الوظيفي"، استعرض خلاله حكما قضائيا للهيئة العامة لمحكمة النقض يهم ملايين الموظفين والعمال يتصدى لتباين الأحكام وتحسم الخلاف حول اعتبار جرائم الانضمام إلى كيان إرهابى أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو قطع الطريق أو حمل السلاح إضراراً بالأمن القومى للبلاد جرائم مُخلة بالشرف تستوجب فصل العامل من عدمه، وتقرر ترجيح الاتجاه الذى يعتبر تلك الجرائم من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة تُفقد العامل شرط حسن السيرة والسمعة الواجب لاستمراره فى عمله .

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيره بمحكمة النقض تدخلت بشكل نهائي لحسم الخلاف الدائر حول تضارب الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة حيث صدرت عدة أحكام بفصل العامل المتهم بالإتهامات سالفة الذكر باعتبارها جرائم مخلة بالشرف، بينما صدرت أحكام أخرى بعودته للعمل بعد قضاء مدة العقوبة، إلا أن الهيئة العامة للنقض تدخلت ورجحت الاتجاه الذى يعتبر تلك الجرائم من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة تُفقد العامل شرط حسن السيرة والسمعة الواجب لاستمراره فى عمله، وإليكم التفاصيل كاملة

جرائم تقضي على مستقبلك الوظيفي.. الهيئة العامة للنقض تحسم الخلاف في تباين الأحكام الخاصة بعودة مرتكبها لوظيفته.. وتقرر اعتبار جرائم الانضمام لكيان إرهابى أو تعطيل المواصلات إضراراً بالأمن " مُخلة بالشرف"



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