شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد وعاهل البحرين.. مباحثات لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين.

المباحثات جاءت خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، في مقر إقامته بأبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما، سائلين الله عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتناول اللقاء جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة، انطلاقًا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.