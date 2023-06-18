شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، أن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة أوغندا ولشعبها ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.