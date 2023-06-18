شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "زايد الإنسانية" تنظم زيارات للحجاج من كبار المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، زيارات منزلية لعدد من كبار المواطنين المستفيدين من "برنامج زايد للحج"، بهدف الاطمئنان على صحتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة بتاريخ 23 يونيو (حزيران) الجاري.

واطمأن وفد المؤسسة، على أخذ الحجاج اللقاحات الضرورية التي تقيهم من الإصابة بالأمراض المعدية والسارية، وقدموا لهم الهدايا والحقائب التي تحوي كافة المستلزمات التي يحتاجها الحاج أثناء الرحلة الإيمانية العطرة.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الفلاحي، إن "كبار المواطنين يحظون بتقدير واهتمام كبيرين في الإمارات، كما تقدر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عاليًا أهمية إيلاء كبار المواطنين العناية اللازمة تقديرًا لعطائهم وإخلاصهم في مسيرة بناء الوطن وإعلاء رايته، وما قاموا به من دور مهم لا يمكن إغفاله في مسيرة الدولة".

متابعة مستمرة

وأكد الفلاحي أن "توجيهات رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، جلية بشأن التأكيد على رعاية كبار المواطنين من مستفيدي برنامج زايد للحج، بدءًا من تيسير تسجيلهم في البرنامج وحتى إتمامهم مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن مرورًا بمتابعة حركتهم اليومية والخدمات التي تقدم لهم بما يليق بالدعم اللامحدود من قبل القيادة، وهو ما يتوافق مع البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي الأصيل الذي نشأ على القيم النبيلة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأشار الفلاحي إلى أن "الزيارات المنزلية لكبار المواطنين التي يقوم بها وفد المؤسسة في موسم الحج الحالي تعد جزءًا من خطة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لحجاج برنامج زايد للحج، بما يشمل رعايتهم داخل الدولة والأراضي المقدسة والوقوف على تقديم العناية والدعم الصحي والمعنوي لهم، وإيلائهم الاهتمام اللازم، حيث تمثل تلك الشريحة مصدر فخر وإلهام لأبناء دولة الإمارات لأنهم نبع الخير والعطاء والبركة".

من جانبهم، توجه عدد من كبار المواطنين المنتسبين لبرنامج زايد للحج بشكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على الجهود المبذولة لإسعادهم في كافة المناحي الخدمية، بما فيها التكفل برحلة الحج، داعين المولى عزوجل أن يجعل أجر تلك الرحلة الإيمانية في ميزان حسنات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.