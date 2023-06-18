شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات ونائباه يعزون رئيس إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية سيلفيو برلسكوني.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الامارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.



وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.