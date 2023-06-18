وفاة وإصابة 13 فردًا من الجيش السوري في انفجار بحمص

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة 13 عنصراً من جيش سوريا في محافظة حمص جراء استهداف حافلة عسكرية بعبوة ناسفة.

وأوضح المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، أن 3 جنود لقوا مصرعهم، وأصيب 10 آخرين بجراح متفاوتة جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من حاجز الجابرية على طريق “حمص سلمية” بسوريا.

وأكد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

ولم يحدد المرصد هوية القتلى أو تفاصيل عن الحادث.

وكان المرصد السوري قد أشار الثلاثاء المضي إلى مقتل ضابط بجيش سوريا جراء انفجار ضمن حي الإدخار الواقع بمدينة حمص، ليتبين لاحقاً أنه ناجم عن استهداف، ولم يتم التأكد بعد فيما إذا كان الاستهداف بقنبلة يدوية أو عبوة ناسفة.

هروب 25 داعشيًا من سجن في الحسكة

وفي وقت سابق، أكدت مصادر محلية في ريف الحسكة، هروب 25 سجينا ينتمون لداعش من السجن التابع لما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، في مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة بسوريا، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

كما أشارت إلى أن الهاربين ينتمون لجنسيات مختلفة بينهم سوريون ينحدرون من محافظات شرقي سوريا، كانوا اعتقلوا إثر حملة أمنية قامت بها الفصائل "التركمانية".

وأفادت المصادر أنه لم يتسن حتى الآن معرفة وجهة هروبهم، وعلى الأغلب تكون باتجاه الأراضي التركية الملاصقة للمدينة.

يأتي هروب السجناء بعد ساعات من مغادرة نحو 40 عائلة من عوائل تنظيم "داعش" الذين يحملون الجنسية العراقية بينهم نساء وأطفال، منطقة رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة الواقعتين تحت سيطرة الجيش التركي، باتجاه داخل الأراضي التركية، عبر المعبر الحدودي في رأس العين.

وأكدت المصادر أن هؤلاء العوائل تم تسليمهم بعد الدخول إلى الأراضي التركية من قبل القنصلية التركية للحكومة العراقية، بتنسيق مشترك فيما بينهم، موضحة أن الفصائل "التركمانية" قامت خلال السنوات الماضية بتوطين عوائل من التنظيم خلال فترات سابقة.

أيضاً لفتت إلى أن المخابرات التركية عبر هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) أمنت خروج العوائل العراقية المذكورة من منطقتي رأس العين وتل أبيض شمال سوريا عن طريق تركيا، بعد إجراء فحوص طبية لأفراد العائلات واستخراج جوازات سفر عائلية مستعجلة.

إلى ذلك، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عناصر الشرطة العسكرية داهمت بعد منتصف ليل السبت- الأحد عدة منازل في قرى رأس العين/ "سري كانية"، ومركز المدينة، واعتقلوا 5 أشخاص من الفارين.

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