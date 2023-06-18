وفاة شخص وفقدان 25 آخرين إثر سيول وانهيارات أرضية في نيبال

ياسر رشاد - القاهرة - توفي شخص ولا يزال 25 على الأقل في عداد المفقودين في نيبال جراء سيول وانهيارات أرضية تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق البلاد، حسب ما أفادت السلطات المحلية، اليوم الأحد.



وقال مسئول حكومي إن مياه الأمطار الغزيرة اجتاحت أحد المشروعات الكهرومائية تحت الإنشاء على نهر هيوا بنيبال، و لا يزال 16 عاملا في عداد المفقودين، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف المسئول “تم انتشال جثة واحدة والشرطة تبحث عن العمال المفقودين”، بينما هناك عدد آخر من المواطنين في عداد المفقودين.

السيول تجتاح نيبال

وقال مسؤولون إن تسعة أشخاص مفقودون أيضا بعد سيول وانهيارات أرضية في منطقتي تابليجونج وبانشتهار المجاورتين المتاخمتين للهند في الشرق.

وقال مسؤول في منطقة بانشتهار إن الأمطار التي هطلت خلال الليل ألحقت أضرارا بجسرين على طريق سريع مما قطع الطريق المؤدي إلى منطقة تابليجونج النائية التي فقد فيها أربعة.

وأشار مسؤولون إلى أن الأمطار الغزيرة منعت المنقذين من الوصول لقرية سيدينجوا التي تقع في منطقة تلال ويخشى أن 20 منزلا على الأقل في نيبال معرضة لخطر اجتياح السيول لها.

ويقتل المئات أو يفقدون بسبب الأمطار التي تتسبب في سيول وفيضانات تغمر قرى ومحاصيل وتلحق أضرارا بالبنية التحتية سنويا في نيبال ذات الطبيعة الجبلية والتي تقع بين الصين والهند.

وفي سياق آخر، حذر خبراء الأرصاد في بريطانيا من أن العواصف الرعدية التي من المقرر أن تجتاح المملكة المتحدة هذا الأسبوع قد تتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة، وفق صحيفة الجارديان البريطانية أمس السبت.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أجزاء من بريطانيا قد تواجه تأخيرات في القطارات والحافلات وقد تنقطع بعض المجتمعات بسبب الفيضانات حيث يتسبب الهواء الدافئ الرطب في حدوث عواصف.

قد تتعرض بعض المناطق للضرب بما يصل إلى 30 ملم من الأمطار في ساعة واحدة غدًا الأحد، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من عاصفة رعدية صفراء في معظم أنحاء إنجلترا وويلز طوال اليوم. من المقرر أن تستمر الحرارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى العشرينات.

وقال المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية جراهام مادج: "هناك مخاطر من حدوث فيضانات سريعة مرتبطة بهذه العواصف الرعدية المتوقعة. يمكن أن تؤدي العواصف الرعدية إلى هطول أمطار غزيرة جدًا وحتى البرد.

وأضاف: "يمكن للآثار الناجمة عن هذا الإطلاق المفاجئ لهطول الأمطار أن تخلق صعوبات محلية ، خاصة في المناطق الحضرية ، حيث يمكن أن يؤدي هطول الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مياه الفيضانات على الطرق والممرات السفلية.

وشدد: "ننصح الجمهور باتباع التوقعات والتحذيرات حتى يتمكنوا من الاستعداد في حالة حدوث عواصف رعدية في وقت قصير."

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