«حكيم ومثال للحاكم العادل».. تفاعل واسع مع تغريدة لـ نجيب ساويرس عن رئيس عربي

الشارقة - اميمة ياسر -

وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بأنه "رياضي وحكيم ومثال الحاكم العادل".

وكتب ساويرس تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، ردا على تغريدة رصد فيها مغرد إماراتي أنشطة "بن زايد" خلال أسبوع.

وقال رجل الأعمال عن محمد بن زايد إنه "يواظب علي الرياضة دائما و fit … فنرجو من الله أن يعطيه الصحة والعافية والسعادة حكيم العرب ومثال الحاكم العادل".

وأثار تعليق نجيب ساويرس تفاعلا عبر موقع التدوينات القصيرة، حيث قال بعض المغردين إن محمد بن زايد هو "مثال حي على الاجتهاد والعمل الدؤوب واستثمار الوقت"، فيما اعتبر مغرد آخر أن كلمة "حاكم عادل" هي الأجمل، ووصفه آخرون بـ"رجل السلام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".