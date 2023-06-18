فلسطين تُدين اعتزام الاحتلال تعميق الاستيطان وتعلن مقاطعتها اجتماعًا ثنائيًا مع إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، فررت السلطة الفلسطينية مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقررًا غدًا احتجاجًا على هذا التوسع الاستيطاني.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، في بيان: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد".

وذكر الشيخ أن ذلك يأتي ردا "على قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك".

وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية "ستدرس جملة إجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".

تصعيد خطير لضم الضفة

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي بخصوص منح الوزير الإسرائيلي سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن القرار يقضي بدفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

والقرار المذكور كان ضمن اتفاق حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش لتشكيل الحكومة الحالية نهاية العام الماضي.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: