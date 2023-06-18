موجة حر شديدة في الهند تنهي حياة 98 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية درجات حرارة مرتفعة، ما أسفر عن مقتل 98 شخصًا على الأقل في ولايتي بيهار وأوتار براديش بالهند، فيما دخل 400 شخص المستشفى.

وحسب شبكة "إنديا توداي"، قال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن 400 شخص نقلوا إلى مستشفى المنطقة في ولاية أوتار براديش في باليا بالهند في الأيام الثلاثة الماضية بشكاوى من الحمى وضيق التنفس ومضاعفات صحية أخرى، ومعظمهم تجاوزوا الستين من العمر.

كما دفعت السلطات في الولاية الهندية إلى إجراء تحقيق، ونقل المشرفين الطبيين في مستشفى مقاطعة باليا.

وأوضح جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين في باليا أن "جميع الذين نقلوا إلى المستشفيات كانوا يعانون من بعض الأمراض وتفاقمت حالتهم تحت الحرارة الشديدة"، لافتًا إلى أن معظم الوفيات نجمت عن نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إسهال.

تردد كبير على المستشفيات

ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن الأطباء، أن معدل التردد على المستشفيات في تصاعد مستمر بسبب موجة الحر، حيث تسجل معظم مناطق الهند درجات حرارة تبلغ 40 درجة مئوية.

وأدت الزيادة المفاجئة في حالات الوفاة وتردد المرضى على المستشفيات، بعد إصابتهم بالحمى ومشاكل في التنفس ومشاكل أخرى، إلى زيادة الضغط على المؤسسات الطبية، ما دفع السلطات إلى وضع الأطقم الطبية في حالة تأهب.

وقال مسؤول في مستشفى بمنطقة باليا إن 23 مصاباً لقوا حتفهم يوم 15 يونيو الجاري، و20 شخصاً في اليوم التالي و11 شخصاً السبت.

ووفقًا لبيانات الأرصاد الجوية الهندية، فقد تم تسجيل درجة الحرارة القصوى في باليا، شمال البلاد عند 42.2 درجة مئوية يوم الجمعة، وهو 4.7 درجة فوق المعدل الطبيعي.

تمديد الإجازة الصيفية

وأعلنت السلطات الهندية تمديد الإجازة الصيفية للمدارس؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده مختلف ولايات البلاد.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تكون الموجة الحارة شديدة أو بالغة الشدة بولايات "أتر براديش" و"بيهار" و"تاميل نادو" و"ماديا براديش" و"غرب البنغال" و"أندريا براديش" خلال الأيام المقبلة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

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