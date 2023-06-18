تفاصيل التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي بجامعة الملك عبد العزيز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز السعودية، فتح باب التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي لطلاب وطلبات الانتظام لمرحلة البكالوريوس والدبلومات لعام 1444هـ.

وقالت عمادة القبول والتسجيل للجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي للعام الأكاديمي ١٤٤٤هـ بالشعب التي توفرها الكليات لطلاب وطالبات البكالوريوس والدبلومات انتظام، بالمركز الرئيس وفرع رابغ بجامعة الملك عبدالعزيز..التسجيل لجميع الفئات من حساب الطالب على أودس بلس".

الفئات المتاحة للتسجيل في التدريب الصيفي بجامعة الملك عبدالعزيز

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول أن التسجيل متاح لتلك الفئات:

لطلبة الانتظام الخريجين والمتبقي لتخرجهم بحد أقصى "12" ساعة.

وما تبقى من مقاعد شاغرة تكون للمتوقع تخرجهم العام القادم 1445هـ.

لطلبة السنة التحضيرية انتظام وطلبة القبول لمباشر وطلبة السنة الأولى بالكليات والمتبقي لهم بعض المقررات للتسكين أو التخصيص بحد أقصى "12" ساعة.

متاح للمتوقع تخرجهم العام القادم وبحاجة إلى تسجيل مقررات "التدريب الصيفي- مشاريع التخرج".

ولفتت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز أن المواعيد جاءت كالتالي:

تبدأ الدراسة بالفصل الصيفي يوم الثلاثاء الموافق 16 ذو الحجة 1444هـ/ 4 يوليو 2023، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1صفر 1444هـ/ 17 أغسطس 2023م.

يبدأ عرض المقررات المتاحة في الفصل الصيفي على موقع دليل المقررات يوم الاثنين الموافق 8 ذو الحجة 1444هـ/26 يونيو 2023م، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 20 ذو الحجة 1444هـ/ 8 يوليو 2023م.

تسجيل المقررات للطلبة المتوقع تخرجهم عام 1444هـ، ولطلبة السنة التحضيرية والسنة الأولى بكليات القبول المباشر يوم الأحد الموافق 14 ذو الحجة 1444هـ/ 2 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية مساءًا، ويستمر حتى يوم 20 ذو الحجة 1444هـ/ 8 يوليو 2023م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

تبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد الموافق 26 صفر 1445هـ/ 13 أغسطس 2023م، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 محرم 1445هـ/ 17 أغسطس 2023م.

وشددت الجامعة على أنه لا يمكن للطلبة سحب الفصل الدراسي الصيفي أو سحب قرر بعد التسجيل.

كما نبهت على أن الفصل الدراسي الصيفي غير متاح لطلبة البكالوريوس والدبلومات انتساب وتعليم عن بعد وطلبة الدبلومات المهنية والنوعية.