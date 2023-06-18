إعلام الشيوخ تدعو "السياحة" لتبنى مبادرة لتعميق الشركات الناشئة فى "الخدمات"

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة السياحة والاثار والاعلام بمجلس الشيوخ، خلال إجتماعها اليوم الأحد، وزارة السياحة لتبني مبادرة لتعميق الدعم للشركات الناشئة في الخدمات السياحية من خلال حاضنات أعمال لهذه الشركات، فضلا عن استصدار نماذج تراخيص للشركات الصغيرة العاملة في مجال الخدمات السياحية غير التقليدية.

جاء ذلك في ضوء مناقشه اللجنة البرلمانية الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن تدشين حاضنة أعمال متخصصة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المتخصصة في القطاع السياحي.

من جانبه أوضح النائب علاء مصطفي، أن فكرته قائمة علي إطلاق هيئة تنشيط السياحة مبادرة أو برنامج لدعم الشركات الراغبة في تنشيط السياحة علي سبيل المثال لتنمو وتزدهر ، ولن يكون هناك أي التزامات مالية علي الهيئة.

ولفت "مصطفي" إلي أن ما يقترحه لا يعني قيام الهيئة إنشاء شركات علي الإطلاق إنما الهدف إقامة حاضنه أعمال لدعم الشركات السالف ذكرها، لافتا إلي أن الفكرة ليست محض "خيال" مستشهدا بحاضنه الأعمال التي كانت لدي وزارة التخيطيط وتحولت إلي مركز.

وأكد النائب جيفار الجافي، أهمية الاقتراح برغبة وان النائب وضع يده علي نقطة هامه، لاسيما وتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب، الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها رحبت إلهام فوده، مسؤلة الاتصال السياسي بوزارة السياحة، بالاقتراح مطالبة بمزيد من الوقت لدراسته.