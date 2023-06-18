شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الشعب الجمهورى بالحوار الوطنى: نحتاج تحديث قانون تنظيم الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن حقوق البحث العلمين وإعطاء مساحة للباحثين ضرورة، مشيرة الى أنه من الأهمية بمكانة العمل على تطبيق حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تبادل المعلومات الإكاديمية لدعم البحث العلمي.

وأضافت خلال كلمتها في لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن قانون تنظيم الجامعات قديمة ولا بد من تحديثه والعمل على وضعه تعديله وفقا للتطورات التي شهدها قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي.

مطالبة بضرورة تفعيل حرية للبحثين، دعم المبتكرين بمفهومه الحديث والتوسع في البعثات العلمية كذلك تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية والعمل على إتاحة البيانات إلكترونية وتفعيل دور بنك المعرفة في توفير المواد العلمية المطلوبة للباحثين وخاصة المتعلقة بالجهات الحكومية.