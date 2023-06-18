شكرا لقرائتكم خبر عن "وداد" جديدة بالمحاكم.."القضاء" يتصدى للإعلانات المضروبة فى القضايا.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المنتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "جبروت امرأة"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يتصدى للإعلانات المضروبة المعروفة بـ"الإعلانات الأمريكانى"، التي ناقشها مسلسل "جعفر العمدة" من خلال شخصية "وداد"، وذلك بتغريم سيدة 100 ألف جنيه، لاتهامها بإساءة استعمال حق التقاضى من خلال إقامة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها أبرزها "الخلع" عن طريق الغش والتدليس بالإعلانات المضروبة، ولازالت النيابة العامة تحقق في الشق الجنائى بتهمة التزوير، في الدعوى المقيدة برقم 626 لسنة 2022 تعويضات.

زوج سافر للعمل بأحد الدول الخليجية للعمل بها وترك زوجته أولاده لمده عام خلال تلك العام كان يقوم الانفاق عليهم بمبلغ يصل إلى 80 ألف دولار مصاريف ونفقة لأولاده الثلاثة وزوجته خلال عام علما بأنهم يقيموا بشقة تميلك أي لا يوجد إيجار، وهنا ليست المشكلة، بينما الكارثة تتمثل في أن الزوج عقب عودته فوجئ أن زوجته قامت برفع العديد من القضايا "خلع حصلت عليه بالفعل، 2-نفقة وحصلت علي حكم نفقة ومتجمد بالحبس، 3-وولاية تعليمية تم رفضها"، كما أن الزوج حينما رجع من السفر فوجئ أن الشقة أصبحت علي "البلاطة"، حيث استولت الزوجة على العفش وقامت بفرشه في شقتها الجديدة التي اشترتها من أموال "المجنى عليه".

وفى الحقيقة من حق كل زوجة إقامة مثل تلك الدعاوى، ولكن هذه السيدة قامت بتزوير عنوان المراسلات حيث كانت تعلنه علي نفسها وهو ما يعرف بـ"الإعلان الأمريكانى"، حيث كانت تعلنه علي نفس عنوانها في التجمع، بالإضافة إلي أنها سحبت من حسابه ما يعادل 12 مليون جنيه، وجعلت حسابه في البنك "صفر" حيث أن الزوج كان محرر لها توكيل بنكي من سنوات - وفى تلك الأثناء – قام محاميها سليم على سليم، بإقامة دعوى تعويض بسبب تزوير تلك الإعلانات المضروبة.

وبالفعل، تم إبلاغ النيابة العامة عن وقائع التزوير ومازال قيد التحقيقات ومجموعة كبيرة من القضايا، وأصدرت المحكمة حكما قضائيا لصالح الزوج "المجني عليه" بتعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة اساءة حق التقاضي بتعمد الزوجة إدخال الغش والتدليس والتزوير في إعلانات القضائية اعلانه داخل الاراضي المصرية رغم تواجده خارج البلاد قاصده بسوء نيه حرمان تلك الزوج من تقديم دفاعه، وإليكم التفاصيل كاملة:

"جبروت إمراة".. سيدة تزور "إعلانات" بطريقة "الإعلان الأمريكانى".. وتحصل على 3 أحكام أبرزها "الخلع".. والزوج يقيم دعوى "اساءة حق التقاضي" بتعمد الزوجة ادخال الغش والتدليس.. والمحكمة تقضى له بتعويض 100 ألف جنيه



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