شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مصطفى نائب التنسيقية: نحتاج لتفعيل التعلم الجامعى عن بعد ودول كثيرة طبقت الفكرة ونجحت فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء مصطفي نائب تنسيقية شباب الأحزاب أن التحول الرقمى ضرورة لكن يجب أن نعترف بأن جميع الأساتذة أو عضو هيئة التدريس بالجامعات علي قدر كبير من التعلم فيما يخص رخصة قيادة الحاسوب وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة اقتراح برغبة مقدم لإلغاء دورات النحول الرقمى في الجامعات كشرط للحصول علي الدرجات العلمية.

أضاف مصطفي أن المبدأ فكرة أنا كباحث او استاذ افهم اساسيات التحول الرقمى وكيف تقوم التكنولوجيا تلغي الطرق العادية للتعلم حتى لا يتحول التحول الرقمى مجرد مصدر للدخل.

أضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن شهادة التحول الرقمى لا اعتقد ان هذه مظاهر تناسب اساتذة او ستاف الجامعة اتوقع ان كل الاساتذة تحصل علي الورقة لذلك انا مع الغائه ولو فيه محاولة لتطويره وكيف يصبح الذكاء الاصطناعى جزء من التعلم واستخدام تفاعليات وداتا فهذا أمر يمكن القبول به.

ولفت مصطفي الي ان كثير من دول العالم اليوم ومنها دول قريبة جدا لنا بدأت تدشن في التعليم عن بعد ويجب علي مصر ان تخطو هذه الخطوة.