شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: لا يتم ترجمة البروتوكولات الموقعة مع مراكز الأبحاث الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التمويل الأجنبي ساهم في التأثير على الأجندة البحثية لدى مراكز البحث، مشددا على ضرورة وجودة تمويلات وطنية بدلا من الأجنبية، متابعا:"الهياكل المالية لمراكز البحث تعتمد على مصادر التمويل الوطنية أفضل بكثير من غيرها لأنه يساهم في الحفاظ على استقلالية مراكز البحث والقيام بشراكات مع المراكز الدولية.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال جلسة بعنوان "تشجيع التفاعل بين الجماعة الاكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" بالحوار الوطني، والتي تعقدها لجنة حقوق الانسان والحريات العامة.

واوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مراكز البحث الموجودة بمصر توقع مع مراكز البحث الدولية برتوكولات تعاون ولكن لايتم ترجمتها بما يتماشى مع مصر، متابعا:" وفيما يتعلق بملف الانتخابات والاختيار، يجب أن ننحاز إلى آليه تضمن الجدارة الوظيفية، للوصوول إلى الشخص الجدير بالمنصب.

وأشار فرحات، إلى أنه فى الخبرات الدولية بالجامعات هناك آليه اختيار تعتمد على مجلس أمناء تقوم باختيار والتعيين.