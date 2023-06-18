شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بحصر الجبانات الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحصر الجبانات الرسمية الجبانات العشوائية غير المرخصة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية والإسكان، وممثل الأزهر الشريف.

وقال النائب أحمد السجيني، إن اللجنة توجه وزارة الإسكان برعاية اجتماع بين قطاعات وهيئات (النسق الحضاري والتخطيط العمراني ومركز البحوث والبناء) لتقديم مقترحات لتكويد أنماط مختلفة للمقابر من حيث المساحة والإشغال، كما توصي وزارة المالية بدراسة المخصصات المالية.

وطلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية حصر الجبانات الرسمية على مستوى كل محافظة بمراكزها وقراها، من حيث الوصف والمساحة والعدد والاحتياجات، وتقدير احتياجات المدافن من ناحية التطوير، وكذلك حصر المدافن العشوائية التي تمت بتعدى على أملاك دولة أو بناء بدون ترخيص.

وأوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية باستضافة اجتماع يضم كل الوزارات المعنية (العدل، الإسكان الثقافة، الصحة، البيئة، والآثار، والزراعة)، والمحافظات الأربعة؛ الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، باعتبار التنمية المحلية الوزارة التي تستضيف اجتماعات مجموعة العمل الحكومية بشأن مشروع القانون، على أن يتم تثبيت هذه المحافظات في الاجتماعات.

وقال رئيس اللجنة إنه في حالة استمرار دور الانعقاد لما بعد عيد الأضحى المبارك سيتم عقد اجتماع لمناقشة مشروع القانون خلال 15 يوماً.