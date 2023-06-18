انت الان تتابع خبر المشتركة تعقد أول اجتماع لمناقشة الاستعداد للانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمشتركة ورد لـ الخليج 365، أن "الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات مجالس المحافظات، ترأس اليوم الأحد، الاجتماع الاول لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتامين انتخابات مجالس المحافظات في مقر القيادة، إذ رحب بالحاضرين من وكلاء الوزارات والقادة والمدراء وممثلي مجلس القضاء الاعلى والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات والدوائر والمؤسسات المعنية الساندة".وناقش المجتمعون "العديد من الموضوعات المتعلقة بتأمين انتخابات مجالس المحافظات وتهيئة الجوانب الفنية والادارية والامنية سواء عمليات المحاكاة واماكن الخزن وعمليات التسجيل والتحديث وصولاً الى عملية الاقتراع وعمليات نقل وحماية وخزن الصناديق والقضايا اللوجستية ذات العلاقة".

وشهد الاجتماع، وفق البيان، "مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين أكدوا خلالها استعداد مؤسساتهم لهذه الانتخابات في بغداد والمحافظات كافة".

وفي ختام الاجتماع، أشار البيان إلى "اصدار عدد من التوصيات وتشكيل اللجان الفرعية المختصة ولجان الاشراف والتنسيق بعدها اكد نائب قائد العمليات المشتركة على ان يتضمن الاجتماع القادم عرضا خاصا من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات امام اللجنة خاصا بآلية عمل المفوضية والتوقيتات واخر الاستعدادات والمتطلبات لغرض الشروع بتحديد المسؤوليات".

