قائد فاجنر يناقض تصريحات بوتين ويعترف بكفاءة الجيش الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، إن الجيش الروسي لا يفعل ما يكفي للرد على القوات الأوكرانية التي تتقدم بسرعة، نافيًا التصريحات السابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإحراز قوات بلاده انتصارات في أوكرانيا.

كان بوتين قد قال في اجتماع مع صحفيين مختصين بالشأن العسكري، الثلاثاء، إن الجيش الروسي دمر 160 دبابة أوكرانية و360 عربة مدرعة منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد قبل أيام، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

لكن قائد فاجنر تجاهل هذه التقارير ووصفها بأنها "غير دقيقة"، قائلا إن أوكرانيا "عانت فقط خسائر قتالية عادية".

هجوم أوكرانيا المضاد

مسؤول أمريكي مطلع على تقارير المخابرات الأمريكية، قال إن تصريحات بوتين "غير دقيقة"، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

المسؤول حذر من الوثوق في التقييمات الروسية للوضع الميداني، خاصة مع ظهور المزيد من لقطات الفيديو التي تظهر نجاحات أوكرانيا في ساحة المعركة.

على مدى الأيام الـ5 الماضية، أظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت جنودا أوكرانيين يرفعون علمهم الوطني فوق مجموعة من القرى في غرب دونيتسك أوبلاست، إلى جانب منطقة زابوريجيا، في إشارة إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد مثمر بالفعل.

في 12 يونيو، نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، قالت إن "القوات الأوكرانية في اتجاهي دونيتسك وزابوريجيا، تقدمت 4 أميال خلال الأسبوع الماضي".

لقطات التُقطت في مواقع محددة جغرافيا، نُشرت في نفس اليوم، أشارت إلى أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما محدودا في غرب دونيتسك أوبلاست جنوب فيليكا نوفوسيلكا، حيث يبدو أنها تتقدم ببطء نحو مدينة ماريوبول على الساحل الجنوبي.

موقع "إكسبريس" أكد أن فيديو أظهر جنودا أوكرانيين في قرى نيسكوشن وبلاوداتني وماكاريفكا، وكلها تقع على طول نهر موكري يالي جنوب فيليكا نوفوسيلكا، وبالتالي تتماشى التطورات مع تصريحات ماليار.

قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، قال، الثلاثاء، إن قواته "تتقدم" أيضا خارج باخموت في شرق أوكرانيا، بينما كانت القوات الروسية "تفقد مواقع لها".

كفاءة القوات الأوكرانية

بدا كأن قائد فاجنر يشيد بـ"كفاءة" القوات الأوكرانية، إذ قال: "بالهجوم، تقوم (أوكرانيا) بكل شيء بكفاءة. إنهم يقطعون مناطق معينة في اتجاه زابوريجيا. في هذه الأثناء، يغطون جناحهم الأيسر (دونباس). وتجري معارك في أوروزين وما إلى ذلك".

وأوضح بريغوجين أن "المنطقة التي تمكنوا من الاستيلاء عليها حتى اليوم، يقدرونها بـ 100 كيلومتر مربع. في حساباتي إنها أكثر قليلا".

واعتبر قائد قوات فاجنر أن القوات الأوكرانية "تتحرك بحذر وبهدوء. لقد فقدت دبابات ليوبارد وبرادلي، لكن هذه خسائر قتالية عادية".

وتابع: "أنا لا أقول هذا للترويج لهم (لأوكرانيا)، لكن للحكم بشكل معقول. تحتاج (روسيا) إلى التعبئة وفهم أن أوكرانيا لن تتوقف حتى تتم هزيمتها أو تحقيق نوع من النتائج الإيجابية".

وختم يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية: "في الوقت الحالي، من وجهة نظري، ووفقا لتقدير الجيش على الأرض، لا يتم بذل جهود كافية للقتال ضد أوكرانيا".

وكانت الخلافات بين بريغوجين والجيش الروسي خرجت إلى العلن قبل أشهر، ووصلت ذروتها مع قرار قوات "فاجنر" الانسحاب من بعض المناطق في أوكرانيا، مما دفع موسكو باستبدالها بقوات شيشانية.

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