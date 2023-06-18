شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. السفير محمود كارم: البحث العلمى قاطرة التنمية والتقدم للدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البحث العلمي قاطرة التنمية والتقدم للدول وركن أساسي من التصنيف الدولي للجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسى بالحوار الوطنى اليوم الأحد، لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمى.

وتابع كارم أننا يجب أن نراعي المحاور التالية للوصول إلي نهضة علمية تكون قاطرة للتنمية، مضيفا: بناء الأمم قام على ركيزه التعليم والبحث العلمي الذي يخدم المجتمع في تقديم رؤية للمستقبل، وتحديد المؤشرات، وبناء جسور المعرفة العابرة للحدود والتي نحتاجها في عالم اليوم.