شكرا لقرائتكم خبر عن عادل لبيب: عضو المحليات أقرب لنائب مجلس النواب ولا بد من وضع ضوابط لاختياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون المحليات حساس جدا ويمس العلاقة بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلي إننا بحاجة لقانون محليات في أقرب وقت، ولكن لا بد وأن يكون هناك ضوابط للمرشحين.

وأضاف لبيب أن العضو المحليات أقرب لعضو مجلس النواب، خاصة أن تعامل عضو المحليات يتعامل في نطاق واسع مع المواطنين، مشيرا إلي أن الحوار الوطني فرصة لمناقشة كافة بنود قانون المحليات.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تبدأ أولى جلساته اليوم الأحد، بلجنتي النقابات والعمل الأهلي والمحليات.

وفي الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، ستعقد جلستان حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعلى التوازي، ستعقد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

وفي يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.