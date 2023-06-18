شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب يؤكد ضرورة تشجيع المجتمع الأهلى فى العمل التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، على ضرورة تشجيع المجتمع الأهلى في العمل التنموي، ووضع خط واضح لدعم المجتمع المدني والاهلي في العمل التنموي، بما يمثل خطوة جيدة لدعم الدولة المصري.

وقال خلال كلمته في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، إن الوضع الاقتصادي به خلل في الصادرات والاستثمار والإنتاج، وعليه فإن العمل التنموي هام للغاية لدعم الدولة.

وعلق على مطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية: كل التشريعات قابلة للتعديل، ولكن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث .