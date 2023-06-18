شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "االشعب الجمهورى" بالحوار الوطنى يقترح إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فهمي صالح، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الدعوة لإجراء حوار وطني هي رؤية كريمة وصادقة للحوار، مقترحا انشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية على غرار مجلس المحافظين يضم أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.

وطالب خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، بتوسيع صفة العامل كي يستطيع تقديم تحت هذا الوصف الترشح كالطبيب والمحامي وغيرها، لافتا إلي أن الاستجواب كحق دستوري لعضو المجلس المحلي، مقترحا ربط أعداد المرشحين بأعداد الناخبين حتي يتم التمثيل السليم، متابعا:" لا تنمية بدون لا مركزية وإدارة محلية ناجحة، موضحا اللامركزية مرفقية وإدارية تتيح التوازن، حتي يتم تقديم مجالس محلية ناجحة، فضلا عن التأهيل المسبق واللاحق لاعضاء المجالس الشعبية المحلية".

جاء ذلك خلال جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى.