شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يطالبون بإدراج محطة قطار نجع حمادى كمحطة توقف للقطار التالجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، مقترح النائب طارق رسلان بشأن جعل محطة قطار السكة الحديد بنجع حمادى إحدى محطات التوقف للقطار التالجو.

وبدوره قال مسئول سكة حديد مصر: "لا يوجد قطار يذهب إلي أسوان لا يقف في نجع حمادي، باستثناء القطارات السريعة "التالجو" الذي يقف في محطات محددة .

وأشار إلي أنه حال وقف القطار في محطات كثيرة لن يكون طريق سريع، مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي من قطار التالجو خدمة السياحة ونقل السائحين من القاهرة إلي أسوان في أسرع وقت ممكن.

وطالب النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان أن يتم رصد المدن الكبيرة في محافظات الصعيد التي من الممكن أن يقف فيها القطار ويخدم نسبة عالية من المواطنيين.

وقال :" يوجد مدن بها كثافة سكانية ومدن صناعية أكثر من مدن العاصمة " مشيرا إلي أن مدنية نجع حمادي تعتبر قلعة صناعية منذ أيام جمال عبد الناصر.

وبدوره شدد النائب أبو النجار المحرزي علي أهمية أن يقف القطار السريع في محطة نجع حمادي، مؤكدا أن هذا الأمر مطلب لجميع نواب الصعيد.

كما طالب النائب طارق رسلان جعل محطة قطار السكة الحديد بنجع حمادى إحدى محطات التوقف للقطار التالجو، مشيرا إلي أن هذا القطار يقف في محطات كثيرة، متسائلا ما المانع أن يقف في محطة نجع حمادي.

وعقب مسئول الحكومة قائلا :" هناك قطارا يحمل رقم 6 سوف يكون محطته نجع حمادي" مشيرا إلي أنه حال دخول هذا القطار للعمل سوف تنتهي هذه الأزمة .