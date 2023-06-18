شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة نائب التنسيقية يوصى بإطلاق استراتيجية لقطاع التعاونيات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشاكل القطاع التعاوني تكمن في مشاكل إدارية نتيجة أن معظم مجالس الإدارات تدار بشكل فردي، بالإضافة إلى مشاكل تمويلية نتيجة عدم وجود بنك تعاوني، واستطردت عمارة إلى المشاكل التسويقية لعدم مساواة القطاع التعاوني بالقطاع العام والخاص في الاستيراد والتصدير ووجود قيود تعوق استيراد مستلزمات إنتاج ذلك القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد" عمارة "على استحداث استراتيجية وطنية لقطاع التعاونيات قائلا:" الإستراتيجية مهمة نظرا لأنها ستقف على كافة المعوقات وحلها "مطالبا إلى احتياج الوطن إلى القطاع التعاوني اللوجيستي للتكامل على ما تقوم به الدولة المصرية.

وأضاف:" كلنا شاهدنا ما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد لجعل مصر مركزا لوجيستيا وممرات لوجيستية، مطالبا برقمنة هذا القطاع الهام.