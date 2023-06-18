شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يقترح إنشاء مجلس أعلى للمجالس الشعبية برئاسة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صلاح المعداوى، ممثل حزب حماة الوطن، بالحوار الوطنى، إن جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى، اليوم، جميع الكلمات تسير فى إطار وضع حلول.

وتابع المعداوى:" الحزب يدعم فكرة القانون الموحد للإدارة المحلية مع المجالس الشعبية المحلية، وفيما يخص حوكمة المجالس لا بد أن يتم الاستماع للمواطنين، مقترحا ام يتم تشكيل مجلس أعلى للمجالس الشعبية المحلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يهدف لعرض ونقل كل ما يدور على الأرض للسلطة التنفيذية ، مع ضرورة وضع فى الاعتبار تعريف جامع مانع للعمال والفلاحين، وسن المحافظ يكون 40 عاما، على أن يكون معين، حتى يتسنى للمجلس الشعبية المحلى المنتخب محاسبة المحافظ المعين، قائلا:" اذا كان المحافظ منتخب، والمجالس الشعبية منتخبة هل يحاسب منتخب منتخب مثله؟".

جاء ذلك خلال جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى.