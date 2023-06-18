شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر التحالف الوطنى تؤكد ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون العمل الأهلي هو قانون مهم ومتوازن وأحدث طفرة في العمل الأهلي، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان هناك حاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليه، والتي تأتي من منطلق زيادة طموح العاملين بالعمل الأهلي.

وأوضحت خلال مشاركتها بجلسات الحوار الوطني، أن الجمعيات الأعضاء في التحالف قدمت رؤية لتعديل قانون العمل الأهلي إلى ادارة الحوار الوطني خلال فترة التحضيرات للحوار الوطني.

وأشارت إلى أن هناك أعباء كبيرة موضوعة على عاتق الجمعيات الأهلية بسبب استهلاك الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه، والتي ادت إلى تعثر عدد من المؤسسات الصحية التابعة لجمعيات كبيرة.

ونوهت إلي ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع لتنظيم صفوف المتطوعين ووضع اطار يمكن العمل من خلاله، وضرورة توحيد قاعدة البيانات وتفعيل المنظومة الالكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك إعطاء دورات تدريبية لكوادر الجمعيات الأهلية.