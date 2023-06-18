شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تؤكد ضرورة تطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن البحث العلمي لا يقتصر علي العلوم الطبيعية بل يشمل العلوم الإنسانية كالاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ.

وشدد عادل، على ضرورة أهمية تطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي، حيث دائما ما توجد إشارات أن الصندوق يحتوي علي موارد ولكن لا يوجد من يتقدم للاستفادة منه، مضيفا إلي أهمية حماية المنتجات والأفكار العلمية الموجودة في أكاديمية البحث العلمي وهو ما يقتضي ضرورة انفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية، وضرورة وجود تعدد في الجهات التي تضطلع بعملية حماية الملكية الفكرية، وضرورة إلحاق الجامعات الحكومية والخاصة بحضانات للأفكار والابتكار وأن يصدر قانون بذلك.

وطالب بضرورة تفعيل مواد الدستور وبصفة خاصة المادة 21 المعنية بإن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، متابعا:" من الصعب تصور اي نهضة في العلم او تطوير البحث العلمي بدون حريات اكاديمية، السيطرة الأمنية علي الجامعات تلحق الضرر بالبحث العلمي فكيف يمكن التفاعل وتبادل العلوم والأفكار إذا كان من المستحيل عقد مؤتمر علمي مع طرف أجنبي أو استضافة خبير او عالم أجنبي ! الاحتكاك العلمي بيننا وبين العالم الخارجي لصالح مصر ولصالح العلم حيث سنضطلع علي أهم التطورات في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة من جانب وسيضطلع الآخر علي أفكارنا وجهودنا في تطوير البحث العلمي والتعليم الجامعي من جانب آخر، وجميعها ترتقي بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وعن المقترحات، أشار مؤسس كتلة الحوار، ضرورة تخفيف الإجراءات الامنية عن عقد الفعاليات العلمية واستضافة الخبرات العلمية في كافة المجالات، وتبسيط اجراءات الحصول علي الموافقات الأمنية وتحديد آجال معقولة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.