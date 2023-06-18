شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يطالب بتغليظ العقوبة ضد انتهاك حرمة الموتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغليظ العقوبة ضد كل من ينتهك حرمة الموتى، والتصدى لمخالفات التعدى على القبور ونبشها، مشددا على أهمية التوعية بالحفاظ على القيم والأخلاقيات .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية والإسكان، وممثل الأزهر الشريف.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هناك وقائع غريبة نراها مؤخرا مثل قيام أشخاص بتصوير مشاهد تنتهك حرمة الموتى، وتجد من يوثق وفاة شخص من أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اعتبار لحرمة الموت وهيبته، ولا حتى حق المتوفي".

وتابع: "على الحكومة رفع الوعي وضرورة وضع عقوبات رادعة وتغليظ عقوبة من ينتهك حرمة الموتى، وعلى الحكومة أن تقوم بحملات توعية للأجيال الجديدة لعدم تكرار مثل هذه المشاهد المؤسفة، ويجب التصدي أيضاً لوقائع التعدي ونبش القبور، تقديراً لحرمة الموتى".