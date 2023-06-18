علي الدين هلال: تطبيق قانون الإدارة المحلية واللامركزية نقلة حضارية تنموية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى إن إصدار وتطبيق قانون الادارة المحلية واللامركزية سيمثل نقلة حضارية تنموية إذا استطعنا تنفيذه، مشيرا إلى أن هناك قوانين عدة اصدرت ولكنها لم تنفذ، لأنها غير ممكنة التنفيذ ولا يوجد لها أدوات للتنفيذ.

وأضاف" هلال" خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن قانون الادارة المحلية الفرنسى أعطى لنفسه ٢٠ سنة للتنفيذ عند إصداره، مضيفا:" وليس من الضرورى أن نتصور اننا ممكن ننفذ خططنا فى صباح اليوم التالى من وضعها أو إصدارها، لأن الدولة والمجتمع ليسوا فى استعداد لتنفيذها بسبب ما يعانوا منه من التعصب والجهوية. وشدد على أهمية التدرج فى تطبيق وتنفيذ قانون الإدارة المحلية عند إصداره.