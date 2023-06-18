شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تناقش تطوير كوبرى بنجع حمادى لمواجهة التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق رسلان بشأن إنشاء كوبرى بجوار كوبرى نجع حمادي الحديدي بهدف القضاء على التكدسات المرورية بنجع حمادي.

وطالب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة عدم التفكير في كوبري جديد بل العمل علي توسعة الكوبري القائم، مشيرا إلي أن الدولة لن تقوم بعمل مشروعات جديد نظرا إلي النواحي المالية، وما تم إعلانه في خطة الدولة للعام المالي 2023/2024.

وقال "سعيد" إن هناك تكدس مروري يحتاج إلي توسيع الكوبري ، مضيفا:" لو طالبنا بعمل كوبري جديد إذن سوف نخالف اتجاه الدولة"، مشيرا إلي أن وزارة النقل لديها خبراء يستطيعون طرح أفكارا تحل المشكلة دون إنشاء كوبري جديد.

وعقب مسئول الحكومة أنه سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة الأمر على أرض الواقع وإفادة اللجنة بما سوف يتم لحل الأزمة في أقرب وقت ودراسة فكرة توسيع الكوبري.

وطالب اللواء خالد سعيد أن يتم الرد من جانب الحكومة علي اللجنة قبل إجازة عيد الأضحى.