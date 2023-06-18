شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يوصى بإطلاق برامج للتصدى لأزمة الصحافة الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب المنعقد ببغداد فى العراق، على هامش احتفالات نقابة الصحفيين العراقيين بعيد الصحافة العراقية بإطلاق برامج من تنظيم مؤتمرات وإنجاز دراسات، وإجراء اتصالات مع الجهات المعنية في البلدان العربية للتصدي لأزمة الصحافة الورقية وتوفير الحلول والبدائل الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة، أو على الأقل التخفيف من تداعياتها .

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب أن التحديات التي تطرحها التطورات الهائلة الحاصلة في قطاع الإعلام والتواصل بصفة عامة تزيد من حدة التداعيات على أوضاع الصحافة في البلدان العربية، مشددا على أنه لا مجال لمواجهة هذه التحديات الراهنة إلا بتقوية وسائل الإعلام العربية، و لذلك يجب استثمار التطور المتعلق بالذكاء الاصطناعي في جوانبه الإيجابية و ذلك بما يحفظ حقوق المجتمعات و الأفراد و الجماعات .

وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية، فقد قرر الاتحاد دعوة النقابات والاتحادات والهيئات والجمعيات العربية الأعضاء في الاتحاد بضرورة انتداب ممثليهم في اللجان الوظيفية التابعة للاتحاد و تفعيلها بما يضمن تحقيق برامج الاتحاد، كما يدعو لجنة السياسة الإستراتيجية للاتحاد التي قرر المؤتمر الأخير للاتحاد إنشاءها إلى الاجتماع في الأمد القريب مع دعوة من تراه من أعضاء الاتحاد مفيدا للحضور في اجتماعاتها .