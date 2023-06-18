شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. عادل لبيب: إعادة ترسيم المحافظات يضمن تحقيق التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات سيغير خريطة التنمية في المحافظات إلى الأفضل، خاصة وأن هناك محافظات تشهد تنمية كبيرة جدا وفقا لطبيعتها الجغرافية ومواردها ومكوانتها، ومحافظة أخرى تعاني.

وتابع لبيب:" ومن ثم مشروع إعادة الترسيم موجود بالفعل، ويضمن إعادة توزيع السكان وزيادة المساحة المأهولة وإعادة توزيع الثروات الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن هذا المشروع موجود منذ عمله وزيرا للتنمية المحلية بالفعل".

وردا على استفسار النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، بشأن دور وزير التنمية المحلية بشأن عمل المحافظين، علق اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، قائلا:"مجلس المحافظين يتبع رئيس مجلس الوزراء، ودور وزير التنمية المحلية يكون بشكل تعاون وتنسيق ليس أكثر، فالوزير لا يدير بل ينسق فقط في المحافظة.

واستكمل لبيب:" تفعيل دور وزير التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، سيكون له نتائجه، على أن تظل الوزارة بمسماها التنمية المحلية لما ننتظره من تنمية فى المحافظات، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك صلاحيات لوزير التنمية المحلية بشأن الإشراف على المحافظات.

وطالب النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، من اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن يقدم تصور بشأن هذه الاختصاصات للأمانة الفنية للحوار الوطنى للاستفادة منها.

جاء ذلك خلال جلسة استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطنى.