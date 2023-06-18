إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية التونسية وإنقاذ 39 مجتازًا

ياسر رشاد - القاهرة - أحبطت السلطات التونسية عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الحرس الوطنى التونسي

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى بيان اليوم الأحد أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس تمكنت أمس من إحباط عملية اجتياز للحدود خلسة ونجدة وإنقاذ 39 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أن مجموعة منهم تعمدوا أثناء عملية النجدة الاعتداء على أحد أفراد الوحدات العائمة بواسطة الحجارة ما تسبب له فى إصابة ونقله للمستشفى وتم الاحتفاظ بـ 6 أشخاص منهم.

إصابة 10 سودانيين في حادث

أصيب 10 سودانيين من الفارين من النزاع في بلادهم، الأحد، في حادث تصادم داخل الأراضي المصرية قرب الحدود مع السودان، وفقما أكد مسؤول محلي لموقع "سكاي نيوز عربية.

وكشف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر محمد مخلوف، أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين عند الكيلو 25 على طريق شلاتين برانيس، جنوبي المحافظة قرب مدينة أسوان، فانتقل رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لموقع الحادث لاتخاذ اللازم.

وأضاف أنه تبين أن الحادث وقع بين حافلتي ربع نقل كانت إحداهما تقل سودانيين مما نتج عنه إصابة 10 منهم بإصابات متنوعة فتم نقلهم إلى مستشفى شلاتين المركزي للعلاج.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن الفحص الطبي كشف عن أن الإصابات تنوعت معظمها ما بين سحجات وكدمات، وأنه لا توجد حالات حرجة.

ووجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي باستمرار خضوع المصابين للملاحظة الطبية، بغرض الاطمئنان الكامل على حالتهم قبل مغادرتهم للمستشفى.

وأكد مخلوف أن النيابة العامة انتقلت لموقع الحادث وتولت التحقيق لبيان أسبابه، كما أن فريق من النيابة انتقل للمستشفى لسماع شهادات المصابين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني حادث سير من نوعه يصاب به سودانيون في مصر منذ اندلاع النزاع في بلادهم، ففي 8 مايو الماضي انقلبت حافلة سياحية بمحافظة بني سويف وكانت تقل سودانيين من أسوان إلى القاهرة، مما نتج عنه إصابة 36 شخصا.