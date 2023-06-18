أعمال العنف تتصاعد في أوكرانيا وأعداد الخسائر فى تزايد

ياسر رشاد - القاهرة - تصاعدت أعمال العنف فى أوكرانيا مع التطورات الجديدة في الحرب الدائرة رحاها بين القوات الروسية والأوكرانية، ويشير مسؤولون بريطانيون إلى زيادة الخسائر بين الجنود الروس والأوكرانيين، فيما تسعى القوات الأوكرانية بقيادة حلف الناتو لطرد قوات موسكو من المناطق التي سيطرت عليها، تحت اسم الهجوم المضاد الأوكراني المنتظر.

أكبر الخسائر الروسية في معركة باخموت

ووفقًا لتقييمات عسكرية بريطانية، يُعتقد أن الخسائر الروسية قد بلغت أعلى مستوياتها منذ معركة باخموت في مارس الماضي. تركزت المعارك العنيفة في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا وحول باخموت ومقاطعة دونيتسك شرقي البلاد.

فشل تقدم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد

وفي الوقت الذي حققت فيه أوكرانيا تقدمًا طفيفًا في هجومها، أشارت الاستخبارات البريطانية إلى أن القوات الروسية نفذت "عمليات دفاعية فعالة نسبيًا" في جنوب أوكرانيا.

43 غارة جوية روسية خلال يوم واحد

وتشير البيانات العسكرية الأوكرانية إلى أن روسيا نفذت 43 غارة جوية و4 ضربات صاروخية و51 هجومًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تركزت الهجمات الروسية حول باخموت وأفدييفكا ومارينكا وليمان في مقاطعة دونيتسك.

وعلى صعيد متصل، أكد مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية نفذت غارات جوية على مناطق أخرى في شرق وجنوب البلاد. وقد أدت هذه التطورات العسكرية إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

تحليلات غربية حول زمن الهجوم المضاد الأوكراني

وأشارت التحليلات من المسؤولون العسكريون الغربيون أن الهجوم المضاد الأوكراني لطرد القوات الروسية قد يطول ويستمر لفترة طويلة، خاصة مع استخدام أوكرانيا لأسلحة متطورة وتدريبات مكثفة مقدمة من الدول الغربية.

عدد القوات الروسية في أوكرانيا

ويقدر عدد القوات الروسية في أوكرانيا حوالي 70 لواء، بما في ذلك نحو 200 ألف جندي. وقد قامت روسيا بزيادة حجم قواتها المسلحة خلال الحرب الأوكرانية، بما في ذلك تعبئة 300 ألف جندي في سبتمبر 2022.

عدد القوات الأوكرانية في هجومها المضاد

وعلى الجانب الآخر، تعمل الدول الغربية على تدريب نحو 9 ألوية أوكرانية متكاملة، مما يعني وجود عدد من الجنود يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألفًا، مدعومين بالدبابات الثقيلة والمدرعات والآليات المتعددة.

ورأت القيادات الروسية حاجة كييف الماسة إلى السيطرة على أراضي دونباس والقرم وشاطئ البحر الأسود نقطة ضعف يجب استغلالها، فقامت ببناء دفاع متعدد الطبقات، ونقلت اللعبة مع كييف نحو حرب استنزاف ورهان على الوقت، الذي تسير رياحه بعكس ما تشتهي سفن كييف.