محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني في بكين

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأحد، إن المحادثات التي عُقدت في بكين بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني تشين جانج، كانت صريحة وموضوعية وبناءة.

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وبحسب تصريحات ميلر التي أوردتها الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، شدد بلينكن على أهمية الدبلوماسية بين البلدين والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة حول مجموعة كاملة من القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير.

وأثار بلينكن عددًا من القضايا المثيرة للقلق، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستكشاف التعاون في القضايا العابرة للحدود والمشتركة بين الولايات المتحدة والصين حيث تتماشى مصالح البلدين.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستدافع دائمًا عن مصالح وقيم الشعب الأمريكي وستعمل مع حلفائها وشركائها لتعزيز رؤيتها لعالم حر ومنفتح ويدعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وشدد الطرفان الأمريكي والصيني على أهمية تسهيل التبادلات بين الشعبين، ودعا بلينكن نظيره الصيني لزيارة واشنطن لمواصلة المناقشات بينهما، حيث اتفقا على تحديد موعد زيارة تشين إلى العاصمة الأمريكية في وقت مناسب للطرفين.

ونوه بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن اجتماعات بلينكن مع كبار مسؤولي الحكومة الصينية ستتواصل في بكين غدا الاثنين الموافق 19 يونيو.