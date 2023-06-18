محادثات بناءة بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الصيني في بكين

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته لبكين يوم الأحد، محادثات صريحة وموضوعية مع نظيره الصيني تشين غانغ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية. تم التأكيد في هذه المحادثات على أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة للتخفيف من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير.

وأكد بلينكن على ضرورة مواصلة هذه المحادثات مع نظيره الصيني، مؤكدًا أهمية البناء على العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم المتبادل.

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من جانبها، أعربت الصين عن التزامها ببناء علاقة مستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن قضية تايوان تمثل التهديد الأبرز للعلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.

التأكيد على أهمية الدبلوماسية والحوار المستمر

كما يظهر من المحادثات بين بلينكن وتشين على أهمية الدبلوماسية والحوار المستمر للحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة وتفادي سوء الفهم والتقدير. ويعكس ذلك رغبة الولايات المتحدة والصين في تجنب التصعيد وتعزيز التفاهم المتبادل بسبب قضية تايوان.

تعاون اقتصادي رغم الخلافات الأمريكية الصينية

ورغم المنافسة الشديدة في المجال الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن هناك تفاعلًا واعتمادًا متبادلًا بين البلدين. حيث يؤدي هذا التفاعل والاعتماد المتبادل إلى تعاون بينهما أو على الأقل إلى إمكانية احتواء المنافسة الاقتصادية الشرسة بينهما بما يعود بالنفع على الجانبين.

وتشير الإحصائيات إلى زيادة قيمة واردات الولايات المتحدة من الصين بنسبة 500% خلال العقدين الماضيين.

وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للصين بعد الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة فيما يتعلق بالسلع، وتعزز التجارة بينهما فرص العمل في كلا البلدين.

ورغم وجود منافسة اقتصادية حادة بين البلدين، إلا أن التفاعل والاعتماد المتبادل بينهما يعزز فرص التعاون والتحسين المشترك. بالإضافة إلى التجارة، حيث توجد فرص للتعاون في مجالات أخرى مثل الابتكار والتكنولوجيا والعلوم والثقافة.

أما على المستوى الاقتصادي، تعتبر الولايات المتحدة والصين شركاء تجاريين رئيسيين، حيث تزداد قيمة الواردات والصادرات بين البلدين عامًا بعد عام. وتوفر الصادرات إلى الصين فرص عمل مهمة في الولايات المتحدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاديين في كلا البلدين.

وتعتبر قضية تايوان تمثل تحديًا في العلاقات الصينية الأميركية، إلا أنها تبقى جزءًا هامًا من النقاشات والمحادثات بين البلدين.