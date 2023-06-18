زلزال يضرب إقليم مكناس في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريختير، اليوم الأحد، بإقليم مكناس.

وأوضح المعهد فى بيان أن هذه الهزة حدد مركزها فى منطقة الدخيسة التابعة لإقليم مكناس، وقعت الساعة الثامنة و 50 دقيقة و 54 ثانية صباحا (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 13 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 33.961 درجة شمالا، وخط الطول 5.480 درجة غربا.

بين جميع الكوارث الطبيعية، تُعد الزلازل الأكثر فتكًا، إذ مثّلت نسبة 58% من إجمالي وفيات الكوارث بين عامي 2000 و2019، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وفي أعقاب الزلازل المدمرة، والهزّات الارتدادية في جنوب تركيا وشمال سوريا التي وقعت الاثنين، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وتدمير المنازل والبنية التحتية في البلدين، إليكم أبرز الحقائق حول الزلازل وكيفية الاستعداد لها والتصرّف عند وقوعها.

ما هو الزلزال؟

الزلزال هو اهتزاز مفاجئ وسريع للأرض بسبب تحرك طبقة الصخور تحت سطح الأرض، أو بسبب نشاط بركاني أو صهاري، وفقًا لما ذكره الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتقع الزلازل فجأة من دون سابق إنذار، ويمكن أن تحدث في أي وقت، كما يمكن أن تؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات، ودمار في الممتلكات، وفقدان المأوى، وسبل العيش، وتعطيل البنية الأساسية الحيوية.