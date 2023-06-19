شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بزيادة منافذ تقديم أمبولات ANTI-RH للسيدات الحوامل بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، اجتماعا بحضور ممثلي الحكومة، مساء اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن: "تحويل مستشفى قويسنا المركزى إلى مستشفى عام"

ومن جانبه، أوضح النائب الدكتور أسامة فهيم، مقدم الاقتراح بشأن تحويل مستشفى قويسنا المركزي إلى مستشفى عام وجود ضرورة ملحة لتحويل مستشفى قويسنا المركزي إلى مستشفى عام، حيث أنها تخدم أكثر من 49 قرية، و109 عزبة ونجع تابعين لمركز قوسنا، وأنه قد سبق وأن تمت وافقت وزارة الصحة والسكان على تحويلها الى مستشفى عام، نظراً لأنها تقع على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وبها من البني التحتية ما يجعلها مؤهلة لتحويلها الى مستشفى عام، كما أن هناك صعوبة في الحصول على امبولات ANTI-RH التي تعطى للسيدات الحوامل ولا يتم توفيرها إلا بمستشفى بركة السبع المركزي ومستشفى اشمون المركزي.

وأفاد ممثلو وزارة الصحة والسكان بالمنوفية، بأن الوزارة مدركة لأهمية وجود مستشفى عام بمركز قويسنا نظراً، ولكن طبقاً لمعايير تصنيف المستشفيات العامة لابد أن تكون المستشفى بعاصمة المحافظة أو بمركز أداري يتكون من أكثر من 500 ألف نسمة بعدد أسرة 200 سرير فأكثر، وبالفعل فإن عدد سكان مركز قويسنا يبلغ نحو 513326 نسمة طبقاً للتعداد التقديري بتاريخ 1/1/2022.

وأوضح ممثلو الصحة بمحافظة المنوفية ، أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى قويسنا المركزي يبلغ نحو 150 سرير فقط ولا يتوفر بالمستشفى بعض الخدمات العلاجية طبقاً لمعايير المستشفيات العامة كتخصص تجميل وحروق وجراحة ومناظير وكذلك رعاية مركزة للحروق ومرضى الكبد وأشعة رنين ودوبلر ملون وكذلك معمل باثولوجي ومعمل هرمونات، وقد حاولت وزارة الصحة والسكان دعم المستشفى في بعض التخصصات لحين تطوير ضمن مبادرة حياه كريمة ولكن البنى التحتية للمستشفى لا تسمح بتطوير المستشفى طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وعليه فإن الوزارة تسعى من خلال التنسيق مع السيد محافظ المنوفية لتوفير قطعة ارض مناسبة لإقامة مستشفى جديد طبقاً لمعايير منظومة التامين الصحي الشامل.

وأكد النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية رفع كفاءة مستشفى قويسنا المركزي لحين إقامة مستشفى بديل.

ومن جانبه، اقترح الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، تأجيل مناقشة موضوع الاقتراح برغبة لحين دعوة محافظ المنوفية والنظر في مدى إمكانية توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة مستشفى عام داخل نطاق مركز قويسنا.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة تنسيق وزارة الصحة والسكان مع محافظة المنوفية لتوفير قطعة أرض مناسبة لإقامة مستشفى جديد طبقاً لمعايير منظومة التامين الصحي الشامل، مع دعم الخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفى قويسنا المركزي لحين الانتهاء من بناء المستشفى الجديد.

كما أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بزيادة عدد منافذ تقديم أمبولات ANTI-RH التي تعطى للسيدات الحوامل على نطاق محافظة المنوفية بالكامل.