شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصي بتحديث المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحى فى الأمراض والتشخيص والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن"تطوير الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي لتشمل المستجدات في التشخيص والأدوية والخدمة الطبية".

وطالب النائب مؤمن معاذ، هيئة التأمين الصحي بضرورة تطوير وتحديث منظومة تقديم الخدمات الطبية من خلال ميكنة خدمات الكشف والمتابعة ونماذج التحويلات الخارجية الى المستشفيات والمعامل الطبية ومراكز الأشعة وجميع الجهات المتعاقدة مع هيئة الـتأمين الصحي، وذلك تيسيراً على المرضى المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

وأفاد ممثلو هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة قامت بميكنة معظم الأنشطة الخاصة بها في إطار العمل على حوكمة وضبط الأداء على مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين، كميكنة حجز العيادات وأرشفة الخدمات المقدمة، وميكنة إجراءات قوائم الانتظار، وتسجيل الجهات المتعاقدة وعقودها، والقرارات المكملة لقرارات قوائم الانتظار.

كما كشف ممثلي هيئة التأمين الصحي أنه تمت ميكنة إجراءات كافة اللجان وذلك تمهيدا للربط مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار منع ازدواجية تقديم الخدمة الطبية للمريض، تقوم الهيئة بإصدار خطابات عدم الانتفاع بالتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والإدارة العامة للمجالس الطبية واتاحة قاعدة بيانات المنتفعين الخاصة بالتأمين الصحي للمستشفيات المتعاملة مع نفقة الدولة، وعلى الرغم من اتاحة البيانات الا أن بعض المستشفيات تطلب من المواطنين ما يفيد عدم انتفاعهم بمظلة التأمين الصحي.

وقال الدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن التأمين الصحي الشامل نموذج جيد ويجب أن نعمل جميعا لنجاح هذا النظام الذي يحصل من خلاله المريض على حقة الكامل في العلاج ، مثنيا على التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بالاهتمام بالتطوير المستمر والدائم من أجل الحفاظ على صحة المواطن .

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة المشتركة بـتطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي لتشمل الجديد والحديث في الأمراض والتشخيص والأدوية أيضا وسهولة إجراءات تقديم الخدمات الطبية من تحويلات وتقارير اللجان الطبية والخدمات المتبادلة ونقل الخدمة بين المحافظات، وكذلك استخدام بطاقة التأمين الصحي في شكل منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وكذلك تطوير عيادات التأمين الصحي بالوادي الجديد وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وخاصة في معامل وعيادات الأسنان.