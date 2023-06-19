شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" فى ضيافة وزير الثقافة العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد فكّاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار، بمنزله اليوم، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وهنأه الكاتب الصحفى كرم جبر، بعيد الصحفيين العراقيين ، متمنيا للشعب العراقى الخير والسلام ، ودار حوار حول علاقة الوزير العراقى بمصر وحرصه على زيارتها باستمرار.

وقال فكّاك، إن بلاده نجحت فى استرداد مجموعة كبيرة من الآثر العراقية التى تم تهريبها، وبلغت حتى الآن 17 ألف قطعة من أمريكا و6 آلاف من بريطانيا و2500 من لبنان وقطعة واحدة من إيطاليا، كما أهدى وزير السياحة والآثار المصرى 6 عملات فضية جرى تهريبها من العراق وصلطها على الحدود.