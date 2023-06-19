انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعلن أحدث صفقاته خلال سوق الانتقالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تداول مقطع فيديو لبيريز وهو يتلقى سؤالا من أحد الجماهير، عن صفقة مهاجم إسبانيول، خوسيلو، فأجاب: "نعم، وسيكون موجودا الأسبوع المقبل".

وأفادت تقارير صحفية، أن خوسيلو سينضم لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى حزيران 2024، مقابل 500 ألف يورو لإسبانيول.



وسيتواجد خيار شراء غير إلزامي مقابل 1.5 مليون يورو، وسيقوم خوسيلو بتقليل راتبه.

وسأل المشجع بيريز مجددا: "هل سيكون هناك المزيد من التعاقدات مع ضم خوسيلو؟"، فأجاب رئيس الريال: "لا".

وتعد إجابة بيريز صادمة لجماهير ريال مدريد التي كانت تنتظر مهاجما من الطراز الرفيع خلال الموسم المقبل، لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى اتحاد جدة السعودي.