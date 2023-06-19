روسيا ترفض طلب الأمم المتحدة التحقيق في كارثة سد نوفا كاخوفكا

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت روسيا طلب الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها العسكرية بعد انفجار سد كاخوفكا في 6 يونيو، حسبما صرحت الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا.. أدلة جديدة تكشف مدبر انهيار سد كاخوفكا

وأدى القرار الروسي بعدم وصول الأمم المتحدة إلى المناطق المسيطرة عليها، إلى تدفق مياه الفيضانات وقطع الإمدادات عن المدنيين.

وقالت الأمم المتحدة: "سنواصل الانخراط في السعي إلى الوصول إلي المتضررين من كارثة سد نوفا كاخوفكا… نحث السلطات الروسية على التصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، إنه لا يمكن رفض المساعدة لمن يحتاجونها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أوكرانيون إن عدد قتلى الفيضانات الناتجة عن تدمير سد كاخوفكا ارتفع إلى 16 شخصًا.

بينما قال مسؤولون روس إن 29 شخصًا لقوا حتفهم، في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

وزارة الداخلية الأوكرانية، قالت مساء أمس السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 3600 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات في منطقتي خيرسون وميكولايف، بينما لا يزال 31 في عداد المفقودين وما زال نحو 1300 منزل مغمورة بالمياه، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز".