شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة الشيوخ" تبحث اليوم تعظيم دور "العمل" فى مواكبة احتياجات السوق الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم، الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

ويناقش الاجتماع الأول اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بشأن تعظيم دور وزارة القوى العاملة، وربطه بتصدير رأس المال البشرى المصرى ومواكبة احتياجات سوق العمل الخارجى.

فيما يناقش الاجتماع الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائب أسامة فهيم منصور بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعى لقرية بجيرم قويسنا المنوفية، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماعين ممثلى الحكومة.

وتناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة مقدم من النائبة راجية الفقى بشأن تعزيز الشراكات وتنمية الأعمال التكنولوجية فى السوق الإفريقي على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.