الحرارة تحرق الكرة الأرضية.. صيف 2023 الأكثر سخونة وعلماء يدقون ناقوس الخطر

بغداد - ياسين صفوان - والهم الأكبر فيما يتعلق بالتغير المناخي هو ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمعدل 1.5 درجة مئوية قبل عام 2050، وهو ما يعني فوات الأوان في أخطر معارك البشر على الكوكب، لذلك تنعقد مؤتمرات المناخ بصورة منتظمة للتوصل إلى حلول، لكن يبدو أن الهدف الرئيسي بات الآن أقرب كثيراً مما توقع العلماء.



المناخ يتغير أسرع مما نتوقع

فالآن نلاحظ وجود درجات حرارة مرتفعة، ومحيطات ساخنة بشكلٍ غير عادي، ومستويات مرتفعة من تلوث الكربون في الغلاف الجوي، ومستويات منخفضة من الجليد في القطب الجنوبي. ولم نقطع إلا نصف عام 2023 فيما تُحطَّم العديد من السجلات المناخية، وبعض العلماء يدقون ناقوس الخطر؛ خوفاً من أن يكون ذلك علامة على ارتفاع درجة حرارة كوكب بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعاً، بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية.

ومصطلح التغير المناخي معنيّ بوصف التغييرات طويلة المدى في الأحوال الجوية للأرض. وتتمثل هذه التغييرات في الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وهطول الأمطار بغزارة مسبّبةً فيضانات قاتلة، ويحدث هذا التطرف في الطقس بصورة متسارعة وربما في الأماكن نفسها؛ ما يؤدي إلى موجات طقس حار وعواصف، وارتفاع منسوب المياه، والنتيجة أضرار ضخمة وخسائر على جميع المستويات.

على الرغم من أن العديد من العوامل تُساهم في حدوث الفيضانات على سبيل المثال، فإن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي نتيجة تغير المناخ يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر احتمالاً. وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بدء عصر الصناعة، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تُحدث الحكومات بجميع أنحاء العالم تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية.

وفي تغريدة شورِكَت على نطاقٍ واسع على منصة تويتر، وصف بريان ماكنولدي، الباحث الأول المساعد في كلية علوم البحار والغلاف الجوي والأرض بجامعة ميامي، ارتفاع درجات حرارة المحيطات والجو "بالجنون تماماً". وأضاف: "الناس الذين يطلعون على هذه الأمور باستمرار لا يمكنهم تصديق أعينهم. هناك شيء غريب للغاية يحدث".

التغير المناخي

وقال علماء آخرون إنه في حين أن السجلات مقلقة، فإنها ليست غير متوقعة، بسبب الارتفاع المستمر في تلوث حرارة الكوكب ونشوء ظاهرة المناخ الطبيعي النينيو، التي لها تأثير في الاحترار العالمي.

وذكر العلماء إنه سواء كانت السجلات القياسية علامة على تجاوز تغير المناخ لما تتنبأ به النماذج، أو كانت نتيجة لأزمة المناخ التي تتكشف كما هو متوقع، فإنها تظل إشارة مقلقة للغاية بشأن ما هو قادم أو الاتجاه العام الذي تسير فيه الأمور.

صيفٌ حرارته الأكثر ارتفاعاً على الإطلاق

قالت جينيفر مارلون، عالمة الأبحاث في كلية ييل للبيئة، للشبكة الأمريكية: "هذه التغييرات مقلقة للغاية بسبب ما تعنيه بالنسبة للناس في الصيف المقبل وفي كل صيف في المستقبل، حتى نخفض انبعاثات الكربون بوتيرة أسرع بكثير مما هو الحال الآن".

أصبح العالم أكثر دفئاً بمقدار 1.2 درجة مئوية عما كان عليه في أوقات ما قبل الصناعة، ومن المتوقع أن تكون السنوات الخمس المقبلة هي الأكثر سخونة على الإطلاق.

تيد سكامبوس، عالم الجليد في جامعة كولورادو-بولدر، قال: "كعلماء قطبيين وكعلماء مناخ، قلنا منذ فترة طويلة، إن العقود القليلة القادمة ستصبح أكثر دفئاً، وستستمر في ذلك. لن نعود للوراء حتى نفعل شيئاً حيال ذلك".

وفي هذا السياق، رصد علماء المناخ 4 علامات توضح كيف حُطِّمَت الأرقام القياسية هذا العام، مع استمرار الأشهر الأكثر سخونة في المستقبل.

أولى هذه العلامات هي ارتفاع درجات الحرارة العالمية، حيث يتشكل هذا العام ليكون واحداً من أكثر الأعوام سخونة حتى الآن، حيث تُظهر البيانات العالمية ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية بشكل غير عادي.

شهدت الأيام الأحد عشر الأولى من شهر يونيو/حزيران أعلى درجات حرارة مسجلة لهذا الوقت من العام بهامش كبير، وفقاً لتحليل صدر يوم الخميس 15 يونيو/حزيران من قِبل خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي. ووجد العلماء أيضاً أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها درجات حرارة الهواء المرتفعة خلال شهر يونيو/حزيران مستويات ما قبل الصناعة بأكثر من 1.5 درجة مئوية.