انت الان تتابع خبر "كروية أم مسطحة؟".. رائدا الفضاء السعوديان يكشفان شكل الكرة الأرضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وردا على سؤال هل الأرض كروية أم مسطحة؟ أكد رائدا الفضاء أنها كروية.

وقال القرني: "الأرض كروية بلا شك، وهناك إثباتات عديدة، سواء فيزيائية أو علمية أو بحثية"، أما برناوي فقالت: "رأيناها كروية".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاعلوا مع عودة رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض بسلام، قادمين من محطة الفضاء الدولية، وهما ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية، وعلي القرني.



وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة استغرقت ثمانية أيام.

وأوضحت الهيئة أنها كانت رحلة علمية مميزة في محطة الفضاء الدولية، حققت مساعي السعودية في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة.

ونشرت هيئة الفضاء السعودية على صفحتها في تويتر فيديو يظهر رائدي الفضاء السعوديين وهما في مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى.