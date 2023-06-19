انت الان تتابع خبر بحوزته 2 كغم من الكرستال.. اعتقال تاجر مخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ضربات موجعة ومتتالية لمتاجري المخدرات تنفذها قوات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، اذ تمكنت قوة من اللواء العشرين بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من جهاز المخابرات من القاء القبض على احد المتهمين المتاجرين بالمخدرات في منطقة (سبع قصور) في العاصمة بغداد".



وأشارت الى ان "المتهم ضبط بالجرم المشهود وبحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة، لافتة الى انه "تم إحالته مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

