شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إسكان الشيوخ تبحث الاستعانة بـ"التشكيليين" بلجان للتخطيط العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عائشة عبد الغنى بشأن استخراج تراخيص البناء لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المحلية بالشرقية المسجلة برقم 22 لسنة 1982 والخاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981

كما تناقش اقتراحين برغبة بشأن الإستعانة بـ التشكيليين وغيرهم من الفنانين في لجان للتخطيط العمرانى لمراعاة البعد الجمالى في البناء، وأيضا الاقتراح برغبة بشأن تعليق لافتات تعريفية بالشوارع لإعطاء نبذة عن الشخصية التي يحمل الشارع اسمها مع استحداث نظام إلكتروني لجمع أسماء الشوارع على مستوى الجمهورية.

كما تناقش المقترح المقدم من النائب وليد التمامي بشأن "سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديد وتوابعها مركز الزرقا – محافظة دمياط"، كما تناقش أيضا المقترح المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "تقنين أوضاع الورش الصناعية بالظهير الصحراوي لقرية الأعقاب بمركز أسوان، وبحث كيفية تعديل تصميم قرية الهلال الأحمر المهجورة لتكون مقرا لهذه الورش".

كما مناقشة الاقتراحات برغبة وسط حضور ممثلي الحكومة.