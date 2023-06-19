شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الشيوخ تبحث تنظيم مسابقة إبداعية للمصريين بالخارج لدعم قوة مصر الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة العلاقات العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تنظيم مسابقة ثقافية إبداعية للمصريين بالخارج لدعم القوة الناعمة للدولة المصرية.

وتتم المناقشة من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

ونظمت المادة 48 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية، ومنها لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية التى حددت اختصاصاتها المادة 48 كالآتى:

-ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية

-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة

-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية للدولة

-شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى

-المؤتمرات الدولية والعلاقات الدولية

- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى

-شئون المصريين المقيمين فى الخارج

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين فى الخارج.