شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات وقطر تعيدان التمثيل الدبلوماسي بينهما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصًا على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة الإمارات وقطر، اليوم الإثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إنه انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين.

وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

فيما قالت وكالة الأنباء القطرية، إنه انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي، وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعملها اليوم الإثنين.

وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإدارة قيادتي البلدين وتعزيز لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.